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Отряд "Лиза Алерт" провёл учения для новичков-добровольцев

13:10
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Они прошли в Подмосковье

Стать волонтёром и принять участие в поиске пропавших. На полигоне "Апаринки" в Московской области проходят традиционные весенние сборы для добровольцев-новичков отряда "Лиза Алерт". К ним присоединились около двухсот человек.

Организаторы проводят полный инструктаж. Они рассказывают, как действовать во время спасательной операции, как ориентироваться на местности и пользоваться специальными приборами, например, компасами или рацией, сообщает "ТВ Центр".

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