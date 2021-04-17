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Что нашла экспедиция РГО и Северного флота в Баренцевом море

13:48
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Со времён войны на дне Кольского залива лежат самолёты и корабли

В Кольском заливе проходит совместная экспедиция Северного флота и Русского географического общества под названием "Помни войну". Находки впечатляют - обломки самолётов и кораблей времен Великой Отечественной, точную судьбу которых только предстоит установить. А вместе с тем, возможно, по крупицам воссоздать картину ещё неизвестных событий страшной войны.
Русское географическое общество начинает грантовую кампанию для СМИ

Суда Северного флота миля за милей прочесывают акваторию Кольского залива. Обнаружить затонувшие в прошлом веке корабли, подлодки, самолёты помогают архивные документы. Но самые точные зацепки - по-другому не скажешь, указания рыбаков на места, где чаще всего обрывается трал.

В очертаниях не сразу угадывается фюзеляж самолёта. Обломки сплошь поросли водорослями и ракушками. Но по сохранившимся деталям учёные всё же смогли предположить, что на кадрах двухмоторный американский "Бостон". Такие бомбардировщики США поставляли Советскому Союзу в начале Второй мировой войны по программе ленд-лиза, сообщает "ТВ Центр".

Подводные дроны и магнитометры здесь главные инструменты. С их помощью можно обнаружить даже небольшие и занесённые илом обломки. Самые крупные или опасные объекты, обнаруженные в результате поисков, обязательно нанесут на морские навигационные карты, а участники экспедиции отправятся в новый район исследований.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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