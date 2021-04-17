На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков

Ему грозит крупный штраф
В Москве против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за пропаганду наркотиков. Источники ТАСС утверждают, что поводом для расследования стали клипы "Розовое вино-2" и Family.
На них пожаловались в правоохранительные органы один из депутатов Госдумы и Лига безопасного интернета.
Дело ведёт Управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД. Рэпера могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей.
Месяц назад Моргенштерна взял на работу Альф-банк. Там он занимается работой с молодёжью.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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