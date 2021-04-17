На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков

Ему грозит крупный штраф

В Москве против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за пропаганду наркотиков. Источники ТАСС утверждают, что поводом для расследования стали клипы "Розовое вино-2" и Family.

На них пожаловались в правоохранительные органы один из депутатов Госдумы и Лига безопасного интернета.

Дело ведёт Управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД. Рэпера могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей.

Месяц назад Моргенштерна взял на работу Альф-банк. Там он занимается работой с молодёжью.

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