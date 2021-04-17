ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

14:01
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Соревнования проходили в Японии

Сборная России впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Команда досрочно выиграла турнир после выступления в произвольной программе Елизаветы Туктамышевой, которая в итоге заняла третье место. Чемпионка мира Анна Щербакова выступала последней и показала лучший результат в произвольной программе.
Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Россияне вырвали победу у сборной США, она заняла второе место. Страна-хозяйка турнира стала третьей, сообщает РИА Новости.

Чемпионат World Team Trophy проходил в японской Осаке. Он имеет статус неофициального. На него не распространяются санкции, запрещающие россиянам выступать под национальным флагом. Турнир проводится в Японии с 2009 года, Россия ни разу не выигрывала эти престижные соревнования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Российские фигуристы в Японии
Российские фигуристы в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.