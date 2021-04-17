Россия впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Соревнования проходили в Японии

Сборная России впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Команда досрочно выиграла турнир после выступления в произвольной программе Елизаветы Туктамышевой, которая в итоге заняла третье место. Чемпионка мира Анна Щербакова выступала последней и показала лучший результат в произвольной программе.

Россияне вырвали победу у сборной США, она заняла второе место. Страна-хозяйка турнира стала третьей, сообщает РИА Новости.

Чемпионат World Team Trophy проходил в японской Осаке. Он имеет статус неофициального. На него не распространяются санкции, запрещающие россиянам выступать под национальным флагом. Турнир проводится в Японии с 2009 года, Россия ни разу не выигрывала эти престижные соревнования.

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