В Иране назвали имя устроившего взрыв на секретном ядерном объекте

Ему удалось выехать из страны

Иран установил личность подозреваемого в диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Как сообщает местное телевидение, 43-летнему Резе Кадими удалось покинуть страну.

Власти утверждают, что диверсант работал на секретном объекте и выехал из страны за несколько дней до взрыва. Не исключено, что он заложил управляемое взрывное устройство.

11 апреля на секретном ядерном объекте в Иране произошёл инцидент, подробности которого власти несколько дней скрывали. Сначала они говорили о проблемах в системе распределения энергии, затем речь шла о диверсии и взрыве. В Иране подозревали израильтян в совершении преступления.

Около недели назад в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. Тогда же начались испытания и газификация центрифуг нового поколения.

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