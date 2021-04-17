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В Москве восстанавливают храм при бывшем приюте Бахрушиных

15:18
  • суббота
  • 17 апреля 2021

На месте работ побывал советник мэра

На северо-востоке Москвы в рамках "Программы-200" идёт реставрация Храма Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных. Церковь посетил  советник мэра и патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Уже завершаются работы по воссозданию исторической лестницы. Идёт укрепление стен здания. Многочисленные элементы отделки, декора и убранства, которые были утеряны, полностью воссоздадут по историческим чертежам и сохранившимся фрагментам.

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