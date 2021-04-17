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Участники "Большой перемены" рассказали школьникам о Юрии Гагарине

15:44
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Акция "Добрая суббота" прошла в российских регионах

17 апреля по всей стране прошла традиционная акция "Добрая суббота", в рамках которой участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" провели тематические занятия для учеников начальной школы.
Участников акции "Большая перемена" попросили помочь библиотекам

В этом году главная тема - покорение космоса. Старшеклассники рассказали детям про Юрия Гагарина и его полёт вокруг земного шара, о том, как развивалась отрасль, и что представляет профессия космонавта сегодня, сообщает "ТВ Центр".

География акции обширная - уроки прошли в Москве, Крыму, в Красноярском крае, Пензенской области и многих других российских субъектах.

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