Подробности задержания украинского дипломата сотрудниками ФСБ

Консула взяли с поличным

Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул, скорее всего, вернётся на родину. МИД Украины сейчас решает вопрос о возвращении дипломата в Киев.

16 апреля в Петербурге был задержан консул генерального консульства Украины Александр Сосонюк. Дипломат был взят с поличным при получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Сведения дипломату передавал гражданин России, сообщает "ТВ Центр".

В Федеральной службе безопасности подчеркнули - деятельность сотрудника генконсульства имеет явный враждебный характер по отношению к нашей стране и не совместима со статусом дипломатического работника. Меры к нему применят в соответствии с нормами международного права.

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