На конкурсе "Лидеры России" объявлено об изменениях в правилах

Участников ждут нововведения

В Москве подводят промежуточные итоги регистрации на четвёртый сезон конкурса "Лидеры России". В этом году в состязании несколько нововведений. Изменился формат оценки тестов. Отсев участников будут проводить после прохождения этапа, а не каждого проверочного задания, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, вместо общего конкурса, теперь восемь отдельных направлений. Два из которых - новые. Одно предназначено для студентов, другое - для участников из-за границы.

Как рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, это могут быть наши соотечественники, живущие в других странах. Или, например те, кто когда-то закончил наши университеты, вернулся в свои страны, но душой и сердцем остался в России.

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