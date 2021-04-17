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Под Краснодаром разбился вертолёт Ми-2

16:19
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Погиб пилот

На Кубани потерпел крушение вертолёт Ми-2, пилот погиб. Машина упала из-за технической неисправности, эта версия аварии рассматривается в качестве основной.
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Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пилот попытался совершить посадку, но машина при соприкосновении с землёй разрушилась. У вертолёта сломаны лопасти и разрушена носовая часть.

ЧП произошло в районе 52-го километра автодороги Краснодар - Новороссийск, недалеко от посёлка Ильский. За штурвалом вертолёта был 60-летний пилот, машина выполняла сельскохозяйственные работы.

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