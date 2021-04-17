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Россия высылает украинского консула за противоправную деятельность

16:45
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Он должен покинуть страну в течение 72 часов

МИД рекомендовал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну в течение 72 часов. После задержания дипломата на Смоленскую площадь был срочно вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило. Ему было объявлено о решении российской стороны.
ФСБ задержала в Петербурге украинского консула

16 апреля в Санкт-Петербурге во время встречи с российским гражданином, при получении информации закрытого характера из базы силовых органов был задержан с поличным украинский дипломат - консул генерального консульства Александр Сосонюк. В МИДе назвали его деятельность несовместимой со статусом дипломата.

В свою очередь, украинская сторона заявила, что рассматривает возможность возвращения в Киев своего дипработника.

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