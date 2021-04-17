Австрия пригласила к себе на переговоры Путина и Байдена

С заявлением выступил канцлер Курц

Австрия объявила, что будет считать большой честью проведение встречи Джо Байдена и Владимира Путина на своей территории. Канцлер Себастьян Курц пригласил в Вену лидеров России и США.

Власти Австрии совместно с Москвой и Вашингтоном прорабатывают вопрос о проведении двустороннего саммита, об этом Курц сообщил в интервью изданию The Pioneer. "Есть несколько городов, которые в настоящее время имеют право на участие, и Вена - один из них", - сказал канцлер.

По его мнению, для всего мира и для всей Европы проведение этой встречи станет позитивным моментом вне зависимости от того, где в итоге пройдёт саммит.

Ранее лидеры Финляндии и Чехии также приглашали президентов России и США провести встречу у них. 13 апреля Путин и Байден поговорили по телефону, президент США предложил российскому коллеге встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. В Кремле изучают это предложение, но конкретного ответа Байдену пока не дали.

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