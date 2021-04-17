ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России создан штаб по возвращению туристов из Турции

18:42
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Авиасообщение с этой страной приостановлено

В России создан оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции. Он будет работать на площадке Росавиации. Решение об этом принято на фоне отмены авиасообщения между Россией и Турцией.
В Индии и Турции складывается критическая ситуация из-за COVID-19

Штабу предписано информировать Министерство транспорта о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезённых граждан, а также количестве туристов, имеющих оформленные билеты. Многие пассажиры высказывают опасения по поводу своевременного возвращения в Россию.

Авиакомпании, отправившие туристов в Турцию, подтвердили планы по вывозу пассажиров в запланированные даты. Уже сформированы графики вывозных рейсов. При необходимости их могут увеличить. Росавиация рекомендовала перевозчикам создать дополнительные телефонные линии для информирования пассажиров.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в этой стране. На такой же срок приостановлены перелёты в Танзанию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.