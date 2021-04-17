В России создан штаб по возвращению туристов из Турции

Авиасообщение с этой страной приостановлено

В России создан оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции. Он будет работать на площадке Росавиации. Решение об этом принято на фоне отмены авиасообщения между Россией и Турцией.

Штабу предписано информировать Министерство транспорта о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезённых граждан, а также количестве туристов, имеющих оформленные билеты. Многие пассажиры высказывают опасения по поводу своевременного возвращения в Россию.

Авиакомпании, отправившие туристов в Турцию, подтвердили планы по вывозу пассажиров в запланированные даты. Уже сформированы графики вывозных рейсов. При необходимости их могут увеличить. Росавиация рекомендовала перевозчикам создать дополнительные телефонные линии для информирования пассажиров.

С 15 апреля по 1 июня Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в этой стране. На такой же срок приостановлены перелёты в Танзанию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram