Лукашенко заинтриговал странным заявлением

Президент Белоруссии скоро объявит о важном решении

Александр Лукашенко в скором будущем примет важное решение, которое будет одним из самых принципиальных за годы его президентства. Об этом глава Белоруссии сообщил журналистам и общественности на субботнике в Могилёвской области, пишет Telegram-канал "Пул первого".

"Это будет очень серьёзно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", - сказал Лукашенко.

Многие наблюдатели предположили, что речь может идти о серьёзном переформатировании власти в Белоруссии, возможно даже, об отставке Лукашенко с поста Белоруссии.

Летом 2020 года в Белоруссии начались акции протеста оппозиции, которая отказалась признавать результаты президентских выборов. По данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал на них более 80% голосов избирателей. Президент не раз заявлял, что к протестам причастны западные страны. На фоне многотысячных акций Лукашенко инициировал обсуждение внесения изменений в Конституцию, сейчас они обсуждаются в обществе.

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