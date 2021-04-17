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Лукашенко заинтриговал странным заявлением

17:52
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Президент Белоруссии скоро объявит о важном решении

Александр Лукашенко в скором будущем примет важное решение, которое будет одним из самых принципиальных за годы его президентства. Об этом глава Белоруссии сообщил журналистам и общественности на субботнике в Могилёвской области, пишет Telegram-канал "Пул первого".
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"Это будет очень серьёзно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", - сказал Лукашенко.

Многие наблюдатели предположили, что речь может идти о серьёзном переформатировании власти в Белоруссии, возможно даже, об отставке Лукашенко с поста Белоруссии.

Летом 2020 года в Белоруссии начались акции протеста оппозиции, которая отказалась признавать результаты президентских выборов. По данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал на них более 80% голосов избирателей. Президент не раз заявлял, что к протестам причастны западные страны. На фоне многотысячных акций Лукашенко инициировал обсуждение внесения изменений в Конституцию, сейчас они обсуждаются в обществе.

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