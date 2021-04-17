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Макрон после встречи с Зеленским намерен пообщаться с Путиным

18:30
  • суббота
  • 17 апреля 2021

С президентом Украины обсуждалось урегулирование в Донбассе

Эммануэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. О формате беседы не сообщается.  Елисейский дворец распространил заявление после беседы французского лидера с президентом Украины о желании Макрона пообщаться с Путиным.
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Оценивая встречу с Зеленским во Франции не сделали важных заявлений. Сообщается, что президент Макрон заверил украинского лидера в приверженности  сохранению суверенитета Украины.  Президент Франции также констатировал трудности на пути к достижению договорённости по Донбассу, но не сказал, кто стоит на пути к миру в регионе.

Известно, что во время двусторонней встречи Макрон и Зеленский вышли на связь с канцлером Германии. Они общались с Ангелой Меркель в видеоформате.

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