Опубликовано видео задержания украинского консула в Петербурге

Кадры распространила ФСБ России

ФСБ опубликовала кадры задержания консула Украины в Санкт-Петербурге. Видно, что дипломат сидит в кафе или ресторане с женщиной в белом.

Далее следует задержание, во время которого сотрудники спецслужбы ведут себя предельно корректно. Никто не заламывает консулу руки, напротив, его бережно придерживают во время изъятия улик.

16 апреля в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера был задержан с поличным украинский дипломат - консул генерального консульства Александр Сосонюк.

В МИДе назвали его деятельность несовместимой со статусом дипломата и предложили покинуть Россию в течение 72 часов.

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