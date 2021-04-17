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Опубликовано видео задержания украинского консула в Петербурге

19:24
  • суббота
  • 17 апреля 2021

Кадры распространила ФСБ России

ФСБ опубликовала кадры задержания консула Украины в Санкт-Петербурге. Видно, что дипломат сидит в кафе или ресторане с женщиной в белом.
Россия высылает украинского консула за противоправную деятельность

Далее следует задержание, во время которого сотрудники спецслужбы ведут себя предельно корректно. Никто не заламывает консулу руки, напротив, его бережно придерживают во время изъятия улик.

16 апреля в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера был задержан с поличным украинский дипломат - консул генерального консульства Александр Сосонюк.

В МИДе назвали его деятельность несовместимой со статусом дипломата и предложили покинуть Россию в течение 72 часов.

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Задержанный консул генконсульства Украины Александр Сосонюк
Задержанный консул генконсульства Украины Александр Сосонюк
Удостоверение консула генконсульства Украины Александра Сосонюка
Удостоверение консула генконсульства Украины Александра Сосонюка
Задержание консула генконсульства Украины Александра Сосонюка
Задержание консула генконсульства Украины Александра Сосонюка
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