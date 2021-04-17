В Британии прошли скромные похороны принца Филиппа

В траурной церемонии приняли участие 30 человек

В Виндзорском замке в Великобритании простились с мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны проходили достаточно скоромно из-за пандемии коронавируса.

Принца похоронили в Королевском склепе часовни Святого Георгия. Гроб с телом принца был доставлен к часовне на катафалке, который лично проектировал Филипп. Он сделан на основе военной модификации внедорожника Land Rover.

В церемонии приняли участие не более 30 человек – членов королевской семьи. Британские издания утверждали, что на похороны была приглашена давняя подруга принца – графиня Маунбеттен Бирманская. Она стала единственной участницей траурной церемонии, не входящей в семью.

Принц Гарри был на похоронах дедушки в одиночестве. Его беременная жена Меган Маркл не смогла покинуть США, куда они уехали жить некоторое время назад.

Подробности - в материале Екатерины Выскребенцевой (смотрите видео).

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