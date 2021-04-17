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В Британии прошли скромные похороны принца Филиппа

19:17
  • суббота
  • 17 апреля 2021

В траурной церемонии приняли участие 30 человек

В Виндзорском замке в Великобритании простились с мужем королевы Елизаветы II принцем Филиппом. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны проходили достаточно скоромно из-за пандемии коронавируса.
Принца Филиппа похоронят в свинцовом гробу

Принца похоронили в Королевском склепе часовни Святого Георгия. Гроб с телом принца был доставлен к часовне на катафалке, который лично проектировал Филипп. Он сделан на основе военной модификации внедорожника Land Rover.

В церемонии приняли участие не более 30 человек – членов королевской семьи. Британские издания утверждали, что на похороны была приглашена давняя подруга принца – графиня Маунбеттен Бирманская. Она стала единственной участницей траурной церемонии, не входящей в семью.

Принц Гарри был на похоронах дедушки в одиночестве. Его беременная жена Меган Маркл не смогла покинуть США, куда они уехали жить некоторое время назад.

Подробности - в материале Екатерины Выскребенцевой (смотрите видео).

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Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
Похороны герцога Эдинбургского Филипа
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