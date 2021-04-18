За сутки в России выявлено 8632 случая коронавируса

Больше всего заболевших - в Москве

За сутки в России зафиксировано 8 632 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлен 4 702 101 человек с COVID-19, умерло 105 582 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 252 больных, всего в столице 1 063 773 инфицированных, скончались 17 639 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В России разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки. Исследование ведёт Институт экспериментальной медицины в Петербурге. Также российские учёные работают над вакциной в виде йогурта. Сейчас в стране зарегистрированы и применяются три вакцины от коронавируса. Самым популярным и массовым стал препарат "Спутник V".

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