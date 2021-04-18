В Москве вылечились от коронавируса ещё 1237 пациентов

В больницах освобождаются койки

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 237 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 971 557.

В Московской области набирает популярность страхование от коронавируса. Уже восемь страховых компаний работают в этом направлении. Полис стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Некоторые переболевшие COVID-19 жители региона уже получили страховые выплаты в сумме до 80 тысяч рублей.

По данным на 18 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 702 101 пациенту, умерли с начала пандемии 105 582 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 063 773, в мире более 140 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

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