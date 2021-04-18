В Белоруссии предотвратили убийство Лукашенко на Параде 9 мая

Заговорщики арестованы

В Москве задержали двух граждан Белоруссии, которые планировали военный переворот в республике и покушение на президента Александра Лукашенко. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию провели сотрудники ведомства совместно с белорусскими коллегами. Отмечается, что сорванный переворот планировался в Минске во время Парада Победы 9 мая.

В Москве подозреваемые оказались, чтобы провести личную встречу с новыми участниками заговора из числа белорусских военных. В спецслужбе назвали имена задержанных Юрий Зенкович и Александр Федута, оба - оппозиционные активисты, известные в Минске.

По прибытии Зенковича в Москву после проведённых консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики.

В том числе, и президента Белоруссии. Судя по опубликованным видеозаписям, заговорщики опирались на примеры из недавней истории. В 1981 году египетского президента Садата убили террористы. В Белоруссии, как сообщили в ФСБ, заговорщики планировали действовать, при помощи неких лояльных вооружённых формирований. Переворот финансировался - деньги передавали через камеры хранения или лично в руки, и тайно обсуждался, сообщает "ТВ Центр".

Конечной целью, как утверждается, являлось изменение конституционного строя Белоруссии с упразднением поста президента. Руководить страной должен был "Комитет национального примирения". При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны, но окончательно разделить власть сообщники договорились после переворота. Начать операцию планировали 9 мая, в день проведения парада Победы в Минске.

Президент Лукашенко заявил, что до этого на территории республики уже были обнаружены группы сообщников путчистов. Ликвидировать намеревались не только главу государства, но и его детей.

В планах - захват ребёнка, одного и второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Но меня удивляет другое, почему американцы себя так ведут, ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласие, кроме высшего политического руководства.

По словам Лукашенко, российский президент во время телефонного разговора с Джо Байденом задал ему вопрос о готовящемся вооружённом перевороте. Ясного ответа не последовало.

Зенковича и Федуту передали белорусским силовикам. В Минске в отношении задержанных расследуется уголовное дело по статье о заговоре с целью захвата власти.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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