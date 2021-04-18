Россия ответила на провокацию с высылкой дипломатов из Чехии

Сотрудникам посольства предложили покинуть страну

Москва предупреждает Прагу о последствиях в связи с высылкой 18 российских дипломатов. Им предписано покинуть Чехию в течение 48 часов. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила: Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами.

Информация о высылке из страны наших диппредставителей появилась вечером 17 апреля. О таком решении на экстренно собранной пресс-конференции заявил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек. Он озвучил подозрения местных спецслужб о работе наших дипломатов на российскую разведку.

В свою очередь, глава правительства Андрей Бабиш, который отменил намеченный на 18 апреля визит в Москву, заявил о возможной причастности российских сотрудников дипмиссий к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, сообщает "ТВ Центр".

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