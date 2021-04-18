Лавина накрыла людей в машинах на трассе в Якутии

Пострадали дети

Один человек погиб, шестеро, в том числе, двое детей пострадали при сходе лавины на трассе "Яна" в Якутии. Из-за сильного снегопада в 56 километрах от села Тополиное на дороге застряли два автомобиля, на них и обрушились снежные массы.

Люди оказались заблокированными в салонах. Сейчас к ним добрались спасатели. Состояние пострадавших удовлетворительное. Идёт эвакуация в ближайший населенный пункт. Проезд по трассе временно закрыт, сообщает "ТВ Центр".

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