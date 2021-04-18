ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавина накрыла людей в машинах на трассе в Якутии

10:16
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Пострадали дети

Один человек погиб, шестеро, в том числе, двое детей пострадали при сходе лавины  на трассе "Яна" в Якутии. Из-за сильного снегопада  в 56 километрах от села Тополиное на дороге застряли два автомобиля, на них и обрушились снежные массы.

Люди оказались заблокированными в салонах. Сейчас к ним добрались спасатели. Состояние пострадавших удовлетворительное. Идёт эвакуация в ближайший населенный пункт. Проезд по трассе временно закрыт, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на месте схода лавины
Сотрудники МЧС на месте схода лавины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.