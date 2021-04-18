Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

Российских граждан обвиняют в серьёзном преступлении

Россия не оставит без ответа высылку наших дипломатов из Чехии. Так прокомментировали в Москве недружественный шаг со стороны Праги. Вечером 17 апреля чешский МИД сообщил: 18 сотрудников российской дипмиссии должны покинуть страну. Их подозревают в работе на разведку.

Решение о высылке 18 российских дипломатов министр внутренних дел Чехии объявил на экстренно созванной пресс-конференции. Но истинное недоумение вызвал даже не сам факт - повод. Прага вдруг вспомнила события семилетней давности - взрыв на складах боеприпасов во Врбетице. По мнению чешской разведки, к инциденту причастны российские спецслужбы, на которые якобы и работают дипломаты, сообщает "ТВ Центр".

Основную вину Прага возлагает на двоих скандально известных в Европе россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова. Тех самых, которых британские правоохранители называли сотрудниками ГРУ и обвиняли в отравлении двойного агента в Солсбери. За несколько лет до этого мужчины якобы посещали Чехию, как раз в те даты, когда на военных складах прогремели взрывы. Но совпадение по времени, которое тоже ещё нужно доказать, пока единственное, что могут предъявить россиянам.

Въехали они, по версии спецслужб, с вполне конкретной целью: уничтожить оружие, которое через перекупщиков должно было попасть на Украину. Вопрос в том, почему об этом заговорили только сейчас, незадолго до принятия важного стратегического решения: кто будет строить на территории Чехии новый энергоблок атомной электростанции. Один из претендентов на завершение работ был "Росатом". Однако теперь участие российской компании в тендере под вопросом.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова недвусмысленно дала понять, цитата: "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами". А председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал высылку дипломатов серьёзным ударом по двусторонним отношениям.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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