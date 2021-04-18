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Британия направила в Чёрное море два военных корабля

12:33
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Это делается в знак солидарности с НАТО

О подготовке новой провокации в отношении России со стороны Лондона пишет британская The Times. По данным издания, в мае в Чёрное море будут направлены два корабля королевских ВМС.
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Эскадренный миноносец и противолодочный фрегат отделятся от ударной группы в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Кроме того, поддержку им готовы будут оказать истребители и вертолёты с авианосца "Королева Елизавета", сообщает "ТВ Центр".

 Как сообщается, цель демарша - поддержка Украины и НАТО в условиях пресловутой российской агрессии и на фоне отказа США направлять в регион свои корабли. Ранее в Вашингтоне изменили решение о переброске двух эсминцев в Чёрное море, объяснив это тем, что не хотят создавать новых проблем в отношениях с Москвой.

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