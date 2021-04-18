ВОЗ предупредила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире

Число заразившихся резко растёт

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 140 с половиной миллионов. ВОЗ заявляет о тревожной ситуации. Во Франции ввели обязательный карантин для приезжающих из ряда стран Южной Америки и Африки. В Италии люди вновь вышли на акции против ограничительных мер. А в России ситуацию с коронавирусом удаётся держать под контролем, в том числе благодаря массовой вакцинации.

Перед вакцинацией медосмотр – измерение температуры, давления, уровня кислорода в крови. Это обязательная процедура. С ней ежедневно сталкиваются десятки тысяч людей по всей России, которые приняли решения оградить себя от болезни, сообщает "ТВ Центр".

В Саратовской области вакцинироваться начали иностранные курсанты Вольского военного института. Это выходцы из стран Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Азии. Некоторые признаются - им повезло. На их родине сейчас проблемы с вакциной. И привиться вызвались практически все.

Несмотря на то, что в России зарегистрировано сразу несколько вакцин, самой массовой пока остаётся "Спутник V". По словам учёных, в том числе и западных, этот препарат полностью безопасен, причём в любом возрасте. У подавляющего большинства людей после прививки не наблюдается побочных эффектов. При этом проблем с поставкой тоже нет.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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