В Петербурге кусок лепнины упал в коляску с ребёнком

Расследование ведёт прокуратура

В Санкт-Петербурге в тяжёлом состоянии госпитализирован двухлетний ребёнок, на голову которому упал кусок отколовшейся от дома лепнины. В чем причина и кто виноват - теперь выясняет прокуратура. Но это далеко не первый случай, когда от внезапного обрушения конструкций страдают люди.

Кусок лепнины размером примерно с ладонь оторвался от балкона третьего этажа и попал в детскую коляску, которую мать везла по тротуару. Всё произошло недалеко от пешеходного перехода и станции метро, это оживленный участок тротуара.

Двухлетний мальчик получил удар по голове камнем. Он сейчас в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое. У ребёнка перелом лицевой кости около глаза и черепно-мозговая травма. На фасаде дома 167 по Московскому проспекту рабочие сейчас проводятся демонтаж остальных элементов декора. Тротуар под аварийным балконом огородили, сообщает "ТВ Центр".

Лепнина со зданий Санкт-Петербурга в последнее время обваливается с угрожающей частотой, и нередко жертвами становятся случайные прохожие. Буквально две недели назад кусок штукатурки обрушился на голову человеку прямо на Невском проспекте. Молодой человек был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга.

По факту случившегося на Московском проспекте уже проводит проверку прокуратора, надзорные органы выясняют не было ли нарушений со стороны управляющей компании при эксплуатации здания.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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