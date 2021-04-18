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В Москве назвали победителей конкурса политологов

11:33
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Состязание проходило по двум направлениям

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса политологов, это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Победителями стали 33 человека. Состязание проходило по двум направлениям: политэксперты и политменеджеры, сообщает "ТВ Центр".
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Всего на конкурс подали более восьми тысяч заявок. Из них на победу претендовали около 120 участников. Как отметили организаторы, все они смогут проявить себя на предстоящих выборах.

"С точки зрения предложений поучаствовать в избирательной кампании, поучаствовать в рабочих задачах, которые возникают - такие предложения тоже будут получать не только победители, но и финалисты. Вы стали лучшими из восьми тысяч и у вас всех открыты уникальные возможности для движения вперёд", - напутствовал победителей первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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