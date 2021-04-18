На Камчатке выпустили в реки мальков кеты

Через три года они вырастут

На Камчатке отметили традиционный рыбный выпускной. Паратунский завод отправил в большое путешествие первую партию лососёвых. Почти год специалисты ухаживали за мальками и готовили их к переселению. Всего до середины мая в местную реку выпустят 15 миллионов новых обитателей.

Это самый ответственный момент на Паратунском рыбоводном заводе - взвесить и подсчитать мальков кеты перед выпуском в природу. Перед стартом выпускников проверяет госкомиссия. По нормам они должны весить один грамм. По факту мальки в этом году оказались даже немного крупнее, а это значит здесь за ними хорошо ухаживали и правильно кормили, сообщает "ТВ Центр".

Выпускной в апреле - это не каприз рыбоводов, а природная норма. Сейчас уже вовсю идёт естественный скат молоди лосося. Мальков, выращенных в искусственных условиях, выпускают в реку Паратунка. Именно из этой реки были выловлены и родители этих мальков. Всего на Камчатке пять лососёвых рыболовных заводов. Все вместе за сезон они выпустят до 40 миллионов мальков не только кеты, но и других пород.

​Некоторые из них привередливые. Например, кижуча будут выращивать до пяти граммов, а отпускать только в начале июля. Для рыболовного промысла - это один из самых ответственных моментов. Ведь от того, как пройдёт выпуск, зависит количество рыбы, которая через три года вернётся в реки Камчатки.

​Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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