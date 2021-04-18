Большинство россиян выступили против бессрочного масочного режима

Эта идея не нравится людям

Большинство россиян скептически относятся к бессрочному масочному режиму. Такое развитие событий в связи с продолжающейся пандемией коронавируса поддержали всего 15% опрошенных граждан.

Большинство же (64%) выступили против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Сделать масочный режим бессрочным в общественных местах чаще всего хотят в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%). Менше всего желающих в Новосибирске (15%), Санкт-Петербурге (14%) и Волгограде (10%). Москвичи в основном выступают против масочного режима - лишь 18% опрошенных готовы к его бессрочному характеру.

Масочный режим в России действует с конца октября 2020 года. Маски нужно носить в общественных местах, на транспорте и на улицах при большом скоплении людей. За нарушение режима положен штраф.

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