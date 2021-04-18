Бывшую жену Джонни Деппа поймали на лжи

Всплыли новые факты

Скандальная история 2016 года с Джонни Деппом и его неподобающим поведением с бывшей женой Эмбер Хёрд получила продолжение. Несколько лет назад супруга обвинила Деппа в рукоприкладстве и неумеренном потреблении спиртного.

Новые улики, всплывшие на днях, опровергают её версию о домашнем насилии. А у Деппа появился шанс отстоять своё честное имя, пишет Daily Mail.

В Сети опубликованы видеозаписи с нагрудных камер полицейских Лос-Анджелеса, которые прибыли в квартиру супругов на вызов в мае 2016 года. Тогда Хёрд обвинила мужа в избиениях и погроме квартиры. Кадры оперативной съёмки и отчёты четырёх офицеров, побывавших в квартире звёздной пары, показывают совершенно другую картину.

Полицейские в своих отчётах утверждают, что они не выявили у актёра признаков опьянения, не видели никаких травм у его жены и следов вандализма.

Из-за того скандала Джонни Депп лишился нескольких ролей в блокбастерах и потратил на адвокатов более 800 тысяч долларов.

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