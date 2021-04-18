ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывшую жену Джонни Деппа поймали на лжи

15:14
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Всплыли новые факты

Скандальная история 2016 года с Джонни Деппом и его неподобающим поведением с бывшей женой Эмбер Хёрд получила продолжение. Несколько лет назад супруга обвинила Деппа в рукоприкладстве и неумеренном потреблении спиртного.
Джонни Деппу заплатят за фильм, в котором он не снялся

Новые улики, всплывшие на днях, опровергают её версию о домашнем насилии. А у Деппа появился шанс отстоять своё честное имя, пишет Daily Mail.

В Сети опубликованы видеозаписи с нагрудных камер полицейских Лос-Анджелеса, которые прибыли в квартиру супругов на вызов в мае 2016 года. Тогда Хёрд обвинила мужа в избиениях и погроме квартиры. Кадры оперативной съёмки и отчёты четырёх офицеров, побывавших в квартире звёздной пары, показывают совершенно другую картину.

Полицейские в своих отчётах утверждают, что они не выявили у актёра признаков опьянения, не видели никаких травм у его жены и следов вандализма.

Из-за того скандала Джонни Депп лишился нескольких ролей в блокбастерах и потратил на адвокатов более 800 тысяч долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.