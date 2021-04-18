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В Подмосковье сложилась критическая паводковая ситуация

13:59
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Несколько посёлков отрезаны от автодорог

На уходящей неделе в столичном регионе было установлено сразу несколько температурных рекордов. Вторник, например, стал самым тёплым 13 апреля за всю историю метеонаблюдений. Да и месяц целиком имеет шансы войти в рейтинг аномально жарких. И если для городских жителей это, в общем, хорошая новость, то в Подмосковье такая весна ожидаемо вызвала паводок, сообщает "ТВ Центр".
Основной вид транспорта - лодка: Подмосковье переживает сильный паводок

Где-то размыты дороги и подтоплены дачные участки, где-то закрыты переправы. Вода в Оке продолжает подниматься, лёд растаял ещё не весь. Паводок отрезал от большой земли деревню Белоомут, это под Луховицами, сейчас в неё можно попасть только при помощи МЧС. Даже вездеходы и квадроциклы тут бесполезны.

Спасатели встречают пассажирские автобусы точно по расписанию, люди пересаживаются в "КамАЗ" и дальше едут уже на нём. Неподалёку, у посёлка Красная Пройма, организовали паромную переправу. И пока она явно останется востребованной. Синоптики обещают дожди, а значит паводок вряд ли отступит.

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