В Подмосковье сложилась критическая паводковая ситуация

Несколько посёлков отрезаны от автодорог

На уходящей неделе в столичном регионе было установлено сразу несколько температурных рекордов. Вторник, например, стал самым тёплым 13 апреля за всю историю метеонаблюдений. Да и месяц целиком имеет шансы войти в рейтинг аномально жарких. И если для городских жителей это, в общем, хорошая новость, то в Подмосковье такая весна ожидаемо вызвала паводок, сообщает "ТВ Центр".

Где-то размыты дороги и подтоплены дачные участки, где-то закрыты переправы. Вода в Оке продолжает подниматься, лёд растаял ещё не весь. Паводок отрезал от большой земли деревню Белоомут, это под Луховицами, сейчас в неё можно попасть только при помощи МЧС. Даже вездеходы и квадроциклы тут бесполезны.

Спасатели встречают пассажирские автобусы точно по расписанию, люди пересаживаются в "КамАЗ" и дальше едут уже на нём. Неподалёку, у посёлка Красная Пройма, организовали паромную переправу. И пока она явно останется востребованной. Синоптики обещают дожди, а значит паводок вряд ли отступит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram