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На Камчатке утонул в озере начальник местного ГИБДД

15:52
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Проводится доследственная проверка

Глава отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому утонул во время рыбалки. 49-летний майор полиции Виталий Сергеев провалился под лёд на озере Вилюй.

49-летний Сергеев приехал на рыбалку со своими знакомыми. В какой-то момент он остался один на льду. Когда его спутники вернулись, то увидели Сергеева в воде без признаков жизни.

Полиция проводит доследственную проверку, сообщает радио "Спутник".

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