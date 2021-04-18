На Камчатке утонул в озере начальник местного ГИБДД

Проводится доследственная проверка
Глава отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому утонул во время рыбалки. 49-летний майор полиции Виталий Сергеев провалился под лёд на озере Вилюй.
49-летний Сергеев приехал на рыбалку со своими знакомыми. В какой-то момент он остался один на льду. Когда его спутники вернулись, то увидели Сергеева в воде без признаков жизни.
Полиция проводит доследственную проверку, сообщает радио "Спутник".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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