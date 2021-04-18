Россия заявила о готовности выхода из проекта МКС

На орбите будет создана новая станция

Состояние Международной космической станции оставляет желать лучшего, а сроки её существования давно истекли. Об этом заявили ТАСС в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

На основании этого Россия собирается выйти из международного космического проекта и приступить к созданию новой орбитальной станции. Решение будет принято в 2024 году, а с 2025 Россия намерена покинуть проект МКС.

Об этом будут предупреждены партнёры, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" Юрий Борисов. Вопрос целесообразности продолжения участия нашей страны в проекте МКС обсуждался на совещании по космосу у президента 12 апреля.

МКС эксплуатируется с 1998 года. Она состоит из российского и американского сегментов, а также нескольких научных модулей других стран.

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