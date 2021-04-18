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МИД обвинил США в причастности к высылке российских дипломатов из Чехии

16:21
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Прага хочет угодить Вашингтону

В заявлении властей Чехии о причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году виден американский след. С таким заявлением выступили в МИДе.
Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - отмечают на Смоленской площади.

Накануне, 17 апреля в Праге прозвучали голословные обвинения в адрес России. Чешские власти обвинили наши спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов.

В связи с этим местная полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых раньше также бездоказательно подозревали в отравлении беглого офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. В связи с новыми обвинениями, Чехия решила выслать из страны 18 российских дипломатов. Москва уже выразила протест по этому поводу.

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