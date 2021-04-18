Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в ЕС

Отношения России и Евросоюза ухудшаются

В Европе впервые прозвучал призыв не пускать граждан России в ЕС. С громким заявлением, у которого вряд ли будут какие-либо последствия, выступил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

"Возможно, нужен "временный перерыв" для любых, и я имею в виду вообще любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы", - написал в Twitter Ильвес.

Отношения России и Евросоюза остаются прохладными с 2014 года, но в последние недели они ухудшились. На фоне резких заявлений, звучащих в США, Европа начинает подыгрывать Вашингтону в его антироссийской политике. 17 апреля Чехия обвинил российских дипломатов в причастности ко взрывам складов с боеприпасами в 2014 году. Прага приняла решение о высылке 18 российских дипработников.

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