ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-президент Эстонии предложил запретить россиянам въезд в ЕС

16:48
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Отношения России и Евросоюза ухудшаются

В Европе впервые прозвучал призыв не пускать граждан России в ЕС. С громким заявлением, у которого вряд ли будут какие-либо последствия, выступил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
МИД обвинил США в причастности к высылке российских дипломатов из Чехии

"Возможно, нужен "временный перерыв" для любых, и я имею в виду вообще любых визитов из России. Вплоть до вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с ЕС. Просто заморозьте визы, оставив исключения на случай чрезвычайных семейных обстоятельств. На кону безопасность Европы", - написал в Twitter Ильвес.

Отношения России и Евросоюза остаются прохладными с 2014 года, но в последние недели они ухудшились. На фоне резких заявлений, звучащих в США, Европа начинает подыгрывать Вашингтону в его антироссийской политике. 17 апреля Чехия обвинил российских дипломатов в причастности ко взрывам складов с боеприпасами в 2014 году. Прага приняла решение о высылке 18 российских дипработников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Европарламент
Европарламент
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.