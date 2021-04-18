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В Москве назвали истинную цель чешской провокации с российскими дипломатами

17:17
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Прага отвлекает внимание

В Москве назвали причины, по котором чешские власти выступили с громкими и ничем не подкреплёнными обвинениями в адрес российских дипломатов. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что демарш Праги должен был перекрыть новости о готовящемся перевороте в Минске.
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Дипломат отметила сатиричность сложившейся ситуации. "Они не могли не понимать, какая будет реакция, потому что их действия карикатурны. Зачем они это делают? Потому что любой ценой нужно отвести внимание от фактологической информации", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Она добавила, что Москва в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства России в Чехии.

17 апреля Чехия бездоказательно обвинила Россию и её спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. В розыск объявлены Александр Петров и Руслан Боширов, которых ранее в Британии подозревали в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с новыми обвинениями, Чехия решила выслать из страны 18 российских дипломатов.

Одновременно с этой информацией появились данные о подготовке государственного переворота в Белоруссии. По этому делу прошли задержания в России и Белоруссии. Президент Александр Лукашенко обвинил США в подготовке деструктивных действий в Минске, намеченных на 9 мая 2021 года.

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