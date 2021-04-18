Испания выдала России обвиняемого в крупном мошенничестве Алексея Германа

Он скрывался от правосудия

Из Испании в Москву экстрадирован Алексей Герман, которого обвиняют в афере на семь с половиной миллионов рублей. Его выдачи добивалась Россия и благодаря четким действиям Генеральной прокуратуры и тесному взаимодействию с зарубежными коллегами удалось согласовать возвращение фигуранта дела на Родину.

По версии следствия, в октябре 2017 года главный специалист отдела сопровождения инвестиций Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Илья Сафронов вступил в сговор с Алексеем Германом, чтобы похитить крупную сумму денег учреждения, сообщает "ТВ Центр".

Они изготовили поддельные договоры поставки. Согласно липовым документам, денежные средства поступили на расчетный счёт некого ООО. После чего, без выполнения договорных обязательств о поставке материалов и оборудования, все деньги были похищены. В декабре 2018 года Алексей Герман был объявлен в международный розыск.

Как сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, организатора мошеннической схемы приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Герман же от органов следствия скрылся. В декабре 2018 года его объявили в международный розыск, а спустя год задержали в Мадриде.

"Испанские коллеги, изучив предоставленные российской Гепрокуратурой документы, удовлетворили запрос об экстрадиции фигуранта, который уже был судим за совершение аналогичного преступления, отметил Иванов.

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