Меркель посетила поминальную службу по жертвам коронавируса

Богослужение прошло в Берлине

В Германии состоялась поминальная служба по жертвам коронавирусной эпидемии, которая унесла к этому дню уже почти 80 тысяч жизней немецких граждан. Богослужение прошло в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине.

Несмотря на то, что это протестантский храм, в службе также участвовали католический и православный священники. Богослужение посетили канцлер Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает "ТВ Центр".

После службы президент выступил на гражданском траурном мероприятии в концертном зале Берлина. Здесь прошла встреча с родственниками погибших. Штайнмайер стал инициатором этих мероприятий, которые готовились ещё с января. Сегодня все немцы могут присоединиться к поминальной акции, зажигая дома свечу в память о жертвах пандемии.

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