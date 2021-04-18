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Меркель посетила поминальную службу по жертвам коронавируса

17:52
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

Богослужение прошло в Берлине

В Германии состоялась поминальная служба по жертвам коронавирусной эпидемии, которая унесла к этому дню уже почти 80 тысяч жизней немецких граждан. Богослужение прошло в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма в Берлине.
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Несмотря на то, что это протестантский храм, в службе также участвовали католический и православный священники. Богослужение посетили канцлер Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает "ТВ Центр".

После службы президент выступил на гражданском траурном мероприятии в концертном зале Берлина. Здесь прошла встреча с родственниками погибших. Штайнмайер стал инициатором этих мероприятий, которые готовились ещё с января. Сегодня все немцы могут присоединиться к поминальной акции, зажигая дома свечу в память о жертвах пандемии.

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