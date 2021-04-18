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Подробности страшного ДТП с подростками в Новочеркасске

18:28
  • воскресенье
  • 18 апреля 2021

В аварии погибли 4 человека

Жертвами страшного ДТП в Новочеркасске стали пять человек. Все они подростки 13-15-ти лет. Как сообщили В ГИБДД, незадолго до своей трагической гибели молодые люди отмечали день рождения одного из членов компании, а затем решили покататься на автомобиле.
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Именно именинник, которому исполнилось 14 лет, находился за рулем Hyundai Solaris, принадлежавшем его родителям. Молодой человек не справился с управлением и автомобиль на полной скорости врезался в дерево.

Четверо пассажиров и водитель погибли на месте. За жизнь ещё одного подростка борются врачи, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает "ТВ Центр". На место происшествия незамедлительно выехали заместитель прокурора Ростовской области и исполняющий обязанности прокурора Новочеркасска, рассказала старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Елизавета Комахидзе.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Будет дана оценка действиям  родителей несовершеннолетнего. По окончании проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщила Комахидзе.

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