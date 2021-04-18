В Египте сошёл с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие

На месте аварии работают спасатели
В Египте сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда. Погибли восемь человек, более 100 доставлены в больницы.
Поезд шёл по маршруту Каир – Мансура. Авария произошла через несколько минут после отправления от промежуточной железнодорожной станции Тух, сообщает ТАСС.
На месте происшествия работают врачи и спасатели. Причина катастрофы пока не называется. Вероятнее всего – это человеческий фактор.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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