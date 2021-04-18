США ставят условия для встречи Путина с Байденом

Формулировки крайне расплывчатые

Вашингтон начинает выдвигать условия для встречи президентов России и США. Спустя несколько дней после того, как Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться и обсудить существующие между двумя странами проблемы, советник главы Белого дома заговорил о неких условиях этой встречи.

"Этот саммит, конечно же, должен быть проведен при наличии подходящих обстоятельств, таким образом, чтобы действительно продвинуть отношения вперед", - сказал в интервью CNN Джейк Салливан. Что это за обстоятельства, он не уточнил и, кроме того, отказался высказывать предположения о том, когда лидеры встретятся и встретятся ли вообще.

Ранее президент США позвонил Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы на нейтральной территории. Поначалу в Белом доме предположили, что такая встреча может состояться летом.

В Москве не строят предположений о дате переговоров двух лидеров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что для начала нужно прояснить детали. О готовности принять у себя Путина и Байдена уже заявили Австрия, Чехия и Финляндия.

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