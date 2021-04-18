47-летняя Мария Голубкина удивила снимком из роддома с младенцем в руках

"Родила", - так подписано фото

47-летняя Мария Голубкина удивила поклонников. На своей странице в Instagram она выложило фото с только что родившимся младенцем в руках. "Родила", - гласит лаконичная подпись под снимком.

Поначалу комментаторы пребывали в шоке. Как такое может быть, недоумевали подписчики Голубкиной. Кто-даже принялся поздравлять "молодую маму" с пополнением.

Но через какое-то время всё объяснилось. Оказывается, Мария снимается в очередном сериале и фотография в соцсети – кадр из фильма. Речь идёт о втором сезоне сериала "Ни к селу, ни к городу". По сюжету главная героиня, которую играет Голубкина, родила.

Ну, теперь всё понятно, успокоились фанаты актрисы и пожелали ей творческих успехов.

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