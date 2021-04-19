МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов

Они должны покинуть страну до конца сегодняшнего дня
В Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия объявляет 20 сотрудников посольства Чехии в Москве persona non grata. Они должны покинуть страну до конца понедельника.
"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - указано также в сообщении.
Там при этом уточняется, что Чехия должна привести количество сотрудников дипмиссии в Москве к паритету.
В минувшую субботу Чехия обвинила Россию и ее спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. В связи с этим чешские власти решили выслать 18 российских дипломатов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что демарш Праги должен был перекрыть новости о готовящемся перевороте в Минске.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram