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МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов

07:21
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Они должны покинуть страну до конца сегодняшнего дня

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия объявляет 20 сотрудников посольства Чехии в Москве persona non grata. Они должны покинуть страну до конца понедельника.
МИД обвинил США в причастности к высылке российских дипломатов из Чехии

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге", - указано также в сообщении.

Там при этом уточняется, что Чехия должна привести количество сотрудников дипмиссии в Москве к паритету.

В минувшую субботу Чехия обвинила Россию и ее спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. В связи с этим чешские власти решили выслать 18 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что демарш Праги должен был перекрыть новости о готовящемся перевороте в Минске.

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МИД объявил о высылке 20 чешских дипломатов
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