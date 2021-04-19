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Летевший из Парижа в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске

07:34
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

У командира воздушного судна случился инсульт

Летевший из Парижа в Токио самолет Boeing 787-800 Dreamliner совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
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"Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что у командира судна произошел инсульт. Он был отправлен в больницу, экипаж самолета, в том числе резервный, сейчас находится на отдыхе.

Уточняется, что сел Boeing в аэропорту "Толмачево" в 9:55 по местному времени. Лайнер - пассажирский, это был перегонный перелет, на борту были только члены экипажа.

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Летевший в Токио самолет экстренно сел в Новосибирске
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