ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД могут вернуть контроль над дорожными знаками

07:52
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Ведомство лишилось части полномочий в 2013 году

Как в понедельник написала газета "Коммерсант", Министерство транспорта подготовило законопроект, согласно которому власти всех уровней должны согласовывать проекты организации дорожного движения с МВД-ГИБДД. Эту процедуру, уточняется в публикации, убрали из полномочий ведомства в 2013 году.
В России могут появиться новые дорожные знаки

Одно из ключевых изменений касается ПОДД, куда входят схемы расстановки знаков и камер на дорогах, а также разметки.

Прежде первый заместитель главы МВД Александр Горовой отмечал, что сейчас уже на стадии разработки ПОДД допускается значительная часть нарушений, что создает риски для людей.

Документ предполагает, что не надо согласовывать ПОДД в двух случаях: при проведении массовых мероприятий на дорогах (продолжительность - не более суток) и при проведении восстановительных работ после ЧП.

В московском центре организации дорожного движения, комментируя эти данные, заметили, что существенных изменений в действующую практику от законопроекта ожидать не стоит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МВД могут вернуть контроль над дорожными знаками
МВД могут вернуть контроль над дорожными знаками
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.