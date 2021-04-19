МВД могут вернуть контроль над дорожными знаками

Ведомство лишилось части полномочий в 2013 году

Как в понедельник написала газета "Коммерсант", Министерство транспорта подготовило законопроект, согласно которому власти всех уровней должны согласовывать проекты организации дорожного движения с МВД-ГИБДД. Эту процедуру, уточняется в публикации, убрали из полномочий ведомства в 2013 году.

Одно из ключевых изменений касается ПОДД, куда входят схемы расстановки знаков и камер на дорогах, а также разметки.

Прежде первый заместитель главы МВД Александр Горовой отмечал, что сейчас уже на стадии разработки ПОДД допускается значительная часть нарушений, что создает риски для людей.

Документ предполагает, что не надо согласовывать ПОДД в двух случаях: при проведении массовых мероприятий на дорогах (продолжительность - не более суток) и при проведении восстановительных работ после ЧП.

В московском центре организации дорожного движения, комментируя эти данные, заметили, что существенных изменений в действующую практику от законопроекта ожидать не стоит.

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