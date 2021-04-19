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Эксперты предрекли рост цены на нефть до 74 долларов

08:16
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Всё из-за сокращения запасов

Согласно данным Международного энергетического агентства, на которые ссылается агентство Bloomberg, за время пандемии коронавируса скопившиеся в хранилищах по всему миру запасы нефти практически иссякли, что может вызвать рост ее стоимости.
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Как уточняется в материале, резко сократились запасы на фоне увеличения спроса, больше всего резерва на сегодняшний день остается у Китая, но вот американские показатели, это прежде всего касается Восточного побережья США, достигли 30-летнего минимума.

Отдельно упомянуто, что запасы, хранящиеся в танкерах, сократились на 27% за последние две недели.

На фоне прогнозируемого сокращения запасов, говорят аналитики, стоимость нефти может вырасти до 74 долларов за баррель. Предполагается, что это произойдет уже во второй половине 2021 года.

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