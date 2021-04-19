Эксперты предрекли рост цены на нефть до 74 долларов

Всё из-за сокращения запасов

Согласно данным Международного энергетического агентства, на которые ссылается агентство Bloomberg, за время пандемии коронавируса скопившиеся в хранилищах по всему миру запасы нефти практически иссякли, что может вызвать рост ее стоимости.

Как уточняется в материале, резко сократились запасы на фоне увеличения спроса, больше всего резерва на сегодняшний день остается у Китая, но вот американские показатели, это прежде всего касается Восточного побережья США, достигли 30-летнего минимума.

Отдельно упомянуто, что запасы, хранящиеся в танкерах, сократились на 27% за последние две недели.

На фоне прогнозируемого сокращения запасов, говорят аналитики, стоимость нефти может вырасти до 74 долларов за баррель. Предполагается, что это произойдет уже во второй половине 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram