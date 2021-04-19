Они перестали выходить на связь

В понедельник газета The Himalayan Times сообщила со ссылкой на источники, что в Гималаях пропали три российских альпиниста, совершавших восхождение на гору Аннапурна.

Речь, по сведениям издания, идет о Дмитрии Синеве, Александре Лутохине и Сергее Кондрашкине. Отмечается, что они покинули одну из стоянок и перестали выходить на связь.

На поиски спортсменов были отправлены спасатели. Есть вероятность, что в район, где последний раз были замечены россияне, с вертолета сбросят запасы воды и еды.

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