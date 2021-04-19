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Синоптик рассказал о погоде на понедельник

08:32
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Москвичи могут не бояться осадков

Новая неделя в Москве начнется с облачной, но достаточно теплой погоды, рассказал синоптик Александр Синенков.
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"Мы ожидаем сегодня в столице и Подмосковье облачную с прояснениями погоду, в Москве без существенных осадков, а вот на юге области местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице - плюс 12-14 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла" - сообщил он.

Также в городе ожидается северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 754 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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