Синоптик рассказал о погоде на понедельник

Москвичи могут не бояться осадков
Новая неделя в Москве начнется с облачной, но достаточно теплой погоды, рассказал синоптик Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня в столице и Подмосковье облачную с прояснениями погоду, в Москве без существенных осадков, а вот на юге области местами небольшой дождь. Температура воздуха в столице - плюс 12-14 градусов, по области - от 10 до 15 градусов тепла" - сообщил он.
Также в городе ожидается северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 754 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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