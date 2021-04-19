В Турции одобрили производство "Спутника V"

Сначала были проведены соответствующие испытания

Газета Yeni Şafak сообщила в понедельник, что производство разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" было одобрено в Турции.

"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение", - приводится в материале заявление Афшина Эмре Кайыпмаза - члена научного совета по коронавирусу.

Он добавил, что производство одной дозы "Спутника V" стоит 10 долларов - это эквивалентно стоимости китайского препарата "Синовак".

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Как показала третья фаза клинических исследований, ее эффективность составляет 91,6%. Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января.

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