Сергунина: Столичный портал "Узнай Москву" стал удобнее для пользователей

Сервис улучшили с учетом пожеланий москвичей

Портал "Узнай Москву" стал более удобным и функциональным. При его модернизации были учтены пожелания москвичей, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В частности, на сайте изменили дизайн, теперь он выполнен в едином стиле с главной страницей, также обновили разделы и запустили дополнительные инструменты. Благодаря этому пользователям станет проще искать информацию и планировать маршруты для прогулок.

"Узнай Москву" - это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более 3 тыс. достопримечательностей. Вместе с развитием портала растет и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 млн раз. Кстати, некоторые улучшения подсказали сами пользователи. При обновлении ресурса мы учли предложения, поступившие от москвичей", - сообщила Сергунина.

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